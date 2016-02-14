ضبط 170 علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف

تمكنت حملة بقيادة المحاسب شعبان عبد العال مدير عام تموين بنى سويف، والدكتور مقدم محمد محفوظ رئيس المباحث، والنقيب معتز حاتم معاون القسم، من ضبط 170 علبة سجائر بحوزة صاحب محل يعرض سجائر صينى مستوردة مجهولة المصدر، بدون فواتير وغير مطابقة للمواصفات، وتحرر المحضر رقم 2674 جنح مركز الواسطى بالواقعة.

ونجحت الحملة التى شارك فيها مفتشو تموين المديرية والقسم، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى والطب البيطرى فى ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة أبرزها "عدم تغطية اللحوم بالشاش، وبائع متجول بالطريق العام، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل شهادة صحية تفيد خلو القائم بالنشاط من الأمراض".

حُرِرت المحاضر اللازمة الخاصة بتلك المخالفات، وجارٍ عرضها على النيابة لمباشرة التحقيق.