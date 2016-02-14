ضبط طالبين متهمين بمحاولة اختطاف طفلة فى شبين القناطر بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط طالبين متهمين بمحاولة اختطاف طفلة بالصف الرابع الابتدائى خلال سيرها بالشارع.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد فوزى عبد ربه مأمور مركز شبين القناطر بالواقعة.

ودلت التحريات ورود بلاغ من الأهالى بضبط شخصين حاولا اختطاف طفلة خلال سيرها بالشارع، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الشخصين وهما "عبد الله.م" 16سنة طالب بالصف الثانى الأزهرى، و"أسامة.م" 18 سنة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر رقم 2012 إدارى شبين القناطر لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.