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بايدن يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي تدهور الوضع في شمال سوريا

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بايدن يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي تدهور الوضع في شمال سوريا بايدن يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي تدهور الوضع في شمال سوريا

جو بايدن

أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، تدهور الوضع الأمني والإنساني في شمال سوريا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن أكد ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، داعيا تركيا إلى الالتزام بضبط النفس، من خلال وقف قصف الأكراد في المنطقة.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل على حماية النازحين والمواطنين المعرضين للخطر في شمال سوريا، وضمان استمرار فتح الطرق للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مدينة حلب في سوريا.

وأكد الجانبان ضرورة تحقيق الهدف المشترك للقضاء على تنظيم داعش ولوقف الاعتداءات في سوريا، وفقا لما تم الاتفاق عليه في ميونخ في الأسبوع الماضي.

أ ش أ

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