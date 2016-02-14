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تنفيذ قرارات إزالة ضد عقارات بـ"سيتى لايت" أكبر مشروع سكنى بالإسكندرية

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تنفيذ قرارات إزالة ضد عقارات بـ"سيتى لايت" أكبر مشروع سكنى بالإسكندرية تنفيذ قرارات إزالة ضد عقارات بـ"سيتى لايت" أكبر مشروع سكنى بالإسكندرية
نفذ مسئولو حى المنتزه أول يتقدمهم رئيس الحى اللواء أحمد أبو طالب، واللواء إبراهيم الشناوى حكمدار الإسكندرية، ورئيس مباحث المنتزه أحمد مليس، حملة إزالة لعدد من العقارات المخالفة بالحى فى مشروع مدينة “سيتى لايت“ للإنشاءات والمقاولات، والقائم بأعمال المشروع ممدوح محمد يوسف عثمان بمنطقة السيوف.

واستطاعت الحملة تنفيذ القرارات على الرغم من الصعوبات التى اعترضتهم، إذ استعان أصحاب العقارات المخالفة ببعض رجالهم “بودى جارد“، لوقف وعرقلة التنفيذ، لكن رجال الشرطة ومسئولى الحى تمكنوا ينفذوا قرارات الإزالة بحكمة وقوة وصرامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة "8" مخالفات مبانى أعلى العقارات، وتم تسليم مقاول الهدم لإزالة الطوابق من العاشر حتى أعمدة الطابق الرابع عشر بالعقار رقم 4 بالمشروع المشار إليه، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه.
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