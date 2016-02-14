رئيس "القومى للمرأة" تلتقى عضوات فرع الأقصر وتطالبهن بالتواجد المكثف

التقت الدكتور مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عضوات فرع المجلس بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتورة سعاد سعد، وأكدت لهن على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للنهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا، مؤكدة على أنه يجرى السعى لوضع ميثاق عمل إعلامى يحمى المرأة المصرية، والمجتمع بوجه عام، ووضع حد للفوضى الإعلامية.

وأكدت أن المجلس سيقدم المساندة القانونية فى حال رفع دعوى قضائية ضد جميع من شاركوا فى جريمة الإساءة للمرأة باعتبارها جريمة سب وقذف، لافتة إلى أن المرأة المصرية لها دور كبير عبر التاريخ فى بناء الوطن ومسئوليتها فى تربية الأبناء وتحملها ما لا تتحمله النساء فى كثير من الأماكن الأخرى وأنها كانت دائما وأبدا رمزا للوفاء والإخلاص والتضحية، مشيرة إلى أنه ينبغى على الجميع تحمل مسئوليته تجاه جريمة السب والقذف التى تعرضت لها المرأة المصرية.

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، قد ترأست جلسة حوارية حملت عنوان "تحسين دور المرأة فى الأسرة" وذلك ضمن مشاركتها بالمؤتمر المبادرة المصرية للتنمية "نداء" الذى استضافته مدينة الأقصر، وشارك فيه محافظا قنا والأقصر، بجانب عدد من ممثلى الوزارات والمنظمات الأممية المعنية بالتنمية الريفية وتنمية المرأة.

وقدمت "مايا مرسى" الشكر للمحافظين لدعمهم ومساندتهم للمرأة وسعيهم الدائم نحو تمكينها فى كافة المجالات، معربة عن تمنياتها بتحويل تلك المبادرة إلى مشروع قومى يفيد المرأة الريفية، وأوضحت أن المبادرة خلقت مظلة لما يقرب من 50 جمعية لتعمل فى إطار التنمية المستدامة للمرأة الريفية.



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