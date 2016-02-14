بالفيديو والصور..محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة القومية لمكافحة فيروس سى بالحامول

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الحملة القومية لمكافحة فيروس "سى" من مركز الحامول، التى بدأت الجمعة الماضى 5 فبراير ولمدة 15 يومًا، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، من خلال عمل قوافل مديرية الشئون الصحية، وتحت رعاية محافظ كفر الشيخ، وذلك بعنوان ” كفر الشيخ خالية من فيروس سى" خلال العام الجارى.

وأجرت الحملة القومية لمكافحة فيروس "سى" مسحًا شاملاً لمدينة وقرى مركز الحامول، لليوم الخامس على التوالى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تواصل عملها من مركز الحامول ومقرها الرئيسى فى المركز الطبى بمدينة الحامول، ويتم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ، لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج مجانًا، مشيراً إلى أنه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة فى مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

ومن جانبها قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، إن نتائج الحملة خلال عملها من بداية الحملة بالحامول وحتى اليوم الأحد، أسفرت عن عمل التحاليل الطبية، وفحص 13683 شخصًا ممن تم عمل كشف طبى عليهم، ومن خلال الفحص تبين أن الحالات السلبية غير المصابة بالفيروس "10855" حالة، وعدد الحالات الموجبة بلغت (1987) حالة إيجابية، بنسبة 15% من إجمالى المترددين.

وتضمنت الحملة تثقيفًا صحيًا لـ8465 حالة، وحالات الاستبيان "1270" شخصًا بنسبة رضاء المنتفعين 94%، وعن حالات التضامن الاجتماعى، وصلت إلى "1002" حالة عبارة عن إعانة نقدية، وحالات ملفات معاش ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين.

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