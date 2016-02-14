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تركيا تؤكد مواصلة الرد على هجمات الميليشيات الكردية في سوريا

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تركيا تؤكد مواصلة الرد على هجمات الميليشيات الكردية في سوريا تركيا تؤكد مواصلة الرد على هجمات الميليشيات الكردية في سوريا

داود أوغلو

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو للمستشارة الألمانية  أنجيلا ميركل مواصلة بلاده الرد على هجمات الميليشيات الكردية في سوريا.

وبحسب رويترز قالت السورية إنها تعتقد أن جنودا أتراك كانوا بين 100 مسلح ذكرت إنهم دخلوا سوريا يوم السبت مع 12 شاحنة محملة برشاشات ثقيلة في عملية إمداد مستمرة للمقاتلين الذين يقاتلون دمشق.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء “لا تزال عمليات الإمداد بالذخائر والأسلحة مستمرة عبر معبر باب السلامة الحدودي إلى داخل منطقة اعزاز السورية.”

 

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