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17 فبراير..عرض الفيلم الأيرلندي «بروكلين» في مصر

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17 فبراير..عرض الفيلم الأيرلندي «بروكلين» في مصر 17 فبراير..عرض الفيلم الأيرلندي «بروكلين» في مصر

الفيلم الأيرلندي «بروكلين»

تطرح “زاوية للتوزيع السينمائي” الفيلم الايرلندي الانجليزي”بروكلين”: للعرض في يوم 17 فبراير الجاري بثلاثة نسخ في قاعة زاوية بسينما “اوديون”  و”امريكانا بلازا” بالسادس من اكتوبر و”بوينت 90″ في التجمع الخامس.

الفيلم مرشح لثلاث جوائز للأوسكار اولهما افضل ممثلة لبطلته شاوريز رونان، وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل فيلم. ومرشح لستة جوائز بتافتا البريطانية المعادلة للاوسكار.

وتدور أحداثه حول  قصة بلوغ سن الرشد، لفتاة ايرلندية مهاجرة تجد نفسها مشتتة بين ولائها وحبها لموطنها وفرصة مستقبل باهر في الولايات المتحدة في زمن الخمسينات. الجدير بالذكر أن  ”زاوية للتوزيع السينمائي” هي شركة تتخصص في توزيع المصرية المستقلة ومؤخرا بدأت في توزيع الأفلام الأجنبية ذات الطبع المختلف.

ولا تكتفي بعرضها في قاعة زاوية فقط بل ايضا في دور عرض اخرى كما حدث في هذا الفيلم. وكانت “زاوية” قد بدات بتوزيع بعض الافلام المصرية  في بدايتها سواء وثائقية مثل “ام غايب” و”موج” و”برة في الشارع” وروائية مثل”اوضة الفيران”. كل هذه التجارب كانت تعرض في زاوية فقط لكن مع “بروكلين” تبدأ مرحلة توزيع الافلام لدور عرض أخرى.

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