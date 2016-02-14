أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عميد طب قصر العينى: جارى حصر عدد المنتقبات بالمستشفيات وإبلاغ الجامعه به

Google+ Print
عميد طب قصر العينى: جارى حصر عدد المنتقبات بالمستشفيات وإبلاغ الجامعه به عميد طب قصر العينى: جارى حصر عدد المنتقبات بالمستشفيات وإبلاغ الجامعه به
قال الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، تعليقا على قرار الجامعة بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة، إنه عدد الطبيبات والممرضات المنتقبات داخل مستشفيات قصر العينى قليل للغاية، وأن إدارة المستشفيات ستجرى حصرا بهم وتبلغه لإدارة الجامعة.

وأضاف خضير، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يخدم مصلحة المرضى وحقهم فى معرفة القائمين على علاجهم، قائلا: "القرار فى مصلحة العمل بقصر العينى ويخدم المرضى بشكل كبير".

جاء نص قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات: "يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل".

وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن "زميل – أخصائى – استشارى"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدامت الفنية والمعاونة"، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2016، حيث تم تزييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365