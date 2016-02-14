عميد طب قصر العينى: جارى حصر عدد المنتقبات بالمستشفيات وإبلاغ الجامعه به

قال الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، تعليقا على قرار الجامعة بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة، إنه عدد الطبيبات والممرضات المنتقبات داخل مستشفيات قصر العينى قليل للغاية، وأن إدارة المستشفيات ستجرى حصرا بهم وتبلغه لإدارة الجامعة.

وأضاف خضير، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يخدم مصلحة المرضى وحقهم فى معرفة القائمين على علاجهم، قائلا: "القرار فى مصلحة العمل بقصر العينى ويخدم المرضى بشكل كبير".

جاء نص قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات: "يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل".

وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن "زميل – أخصائى – استشارى"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدامت الفنية والمعاونة"، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2016، حيث تم تزييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.