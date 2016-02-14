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محمد سعد يتعرّض للهجوم بسبب تحرشه بـ هيفاء وهبي

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الأحد 14-02-2016 15:55

تعرض الفنان محمد سعد لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من برنامجه "وش السعد" على قناة mbc في أولى التجارب الإعلامية للممثل الشهير بـ اللمبي.

إستضاف سعد في الحلقة المغنية هيفاء وهبي التي ظل طوال الحلقة يتغزل بها بأسلوب أقرب الى "التحرش"، حيث قام بحملها وهي ترتدي فستانا قصيرا ما كشف المحظور، الأمر الذي دفع بالبعض إلى تدشين حملة " إحنا اسفين يا متحرشين، انتوا صح.. ودمكم خفيف زى محمد سعد فى وش السعد".

.وطالب أخرون بمقاطعة قناة إم بي سي لاستخفافها بعقول المشاهدين، حتى أن الأمر وصل إلى القول أن هناك إتجاه في القناة لوقف البرنامج.

" سيدتي نت " علمت من مصدر داخل القناة أن سعد عن برنامجه 15 مليون جنيه وأن لا صحّة لما حكي عن إيقاف البرنامج؟

ويقدم محمد سعد في البرنامج الذي يشبه المسرح شخصية "بوحة"، وهي الشخصية التي قدمها من قبل في فيلم سينمائي حمل الاسم نفسه ولم يحقق أي نجاح يذكر.

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سيدتي