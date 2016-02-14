بالفيديو...حقيقة دفن صلاح قابيل حيا ومشاهد من مقبرته

في حلقة مثيرة من برنامج " واحد من الناس " قدم الإعلامي عمرو الليثي اجابات واضحة على ماتردد بشأن دفن الفنان الراحل صلاح قابيل حياً وما زعمه البعض من أن الفنان الراحل حاول الخروج من المقبرة ولم يستطع فتوفي على السلالم من الداخل، بل وصلت الشائعات إلى حد زعم البعض إنه قابل الفنان الراحل بعد خروجه من المقبرة وسلم عليه.

قام الليثي بدحض تلك الشائعات بالأدلة وشهادة الشهود من مقبرة الفنان الراحل الموجودة في منطقة التجمع الخامس، حيث تحدث مع نجل الفنان الراحل الذي سرد تفاصيل وفاة والده بنزيف في المخ عام 1992 ودفنه في نفس يوم وفاته قرب المغرب.

وكشف نجل الراحل إنه فوجئ بانتشار إشاعة دفن والده حياً بعد مرور عام كامل على الوفاة ثم تكرر الأمر عند زيارته لطبيب اسنان الذي سأله نفس السؤال.

وأضاف أن الشائعات تطورت إلى حد زعم البعض أنه رأى الفنان بعد خروجه من المقبرة وإنه سلم عليه

ونفى نجل الفنان الراحل كل تلك الشائعات وبررها بانها تعكس حب الناس للفنان الراحل.

كما التقى الليثي بالتربي الذي دفن الفنان الراحل ، وتربي أخر دفن شخص أخر بعده في نفس المقبرة وأكد الأول أن ما تردد غير صحيح بالمرة،كما أكد الثاني أن جثمان الفنان الراحل لم يتحرك من مكانه يمينا أو شمالا.

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