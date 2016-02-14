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المخرج أنور عيد يصوّر للفنان عبد الكريم حمدان أغنية "يا ويلي"

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الأحد 14-02-2016 02:00

جدة ـ وحيد جميل

انتهى المخرج اللبناني أنور عيد، صاحب شركة "مايا برودكشن" للإنتاج الفني، من تصوير كليب لأغنية "يا ويلي" للفنان السوري عبد الكريم حمدان، أحد نجوم برنامج "آرب آيدول"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتزويع موسيقى عمر صباغ. وقد تمّ التصوير في لبنان. وقد خصّ "سيدتي نت" بصور حصرية من الفيديو كليب.
تجدر الإشارة إلى أن المخرج أنور عيد تعاقد مع المطرب عبد الكريم على إدارة أعماله وإنتاجها لمدّة 7 سنوات. وقال لـ "سيدتي نت": " لا شك أن عبد الكريم حمدان يمتلك صوتاً رائعاً، وإمكانياته الفنية تؤهله لتحقيق النجاح، وبعدما انتهيت من تصوير الأغنية الأولى أقمت له مؤتمراً صحافيا في بيروت، وخلال أسابيع سأصور له الأغنية الثانية، وهي بعنوان "لو تذكري" من كلماته وألحانه أيضاً. وبما أنني أسعى من خلال شركتي "مايا بروكشن" لدعم المواهب الفنية الشابة التي تستحق الدعم، وتصوير أعمالهم الغنائية. أخص "سيدتي نت" بخبر توقيع عقد مع المطربة الفلسطينية منال موسى، وهي التي تألقت في الغناء في برنامج "أرب آيدول"، غداً (الاثنين) سأطير من بيروت لدبي لتصوير أولى أغنيات المطربة منال موسى. وكذلك تعقدنا مع المطرب الأردني الشاب ماجد زريقات، وانتهينا من تنفيذ أولى أغنياته، وهي "عشر شهور" من كلمات وألحان المطرب نفسه".
* ماذا ستصوّر للمطربة منال موسى؟
- انتهينا من تسجيل أغنيتين، الأولى "عدّي على الديرة" كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والثانية"ملل"، وهي أغنية خليجية من كلمات وألحان وتوزيع موسيقة حسام كامل، وهي الأغنية التي سيتم تصويرها في مدينة دبي خلال هذا الأسبوع.

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سيدتي

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