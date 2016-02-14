هيفا وهبي وشيرين وهاني شاكر يشعلون ليلة عيد الحب

لم تمر ليلة الإحتفال بعيد الحب في مصر مرورا عابرا بل فقد شهدت تألقا من النجوم في الحفلات.

ففي دار أوبرا جامعة أوبرا مصر كانت المطربة شيرين عبد الوهاب على موعد مع جمهورها حيث غنت لهم على مدار ما يزيد عن الساعتين عدد كبير من أغنياتها القديمة والجديدة كما غنت أيضا أغاني مسلسلها"طريقي"وحضر الحفل صديقها السينارست تامر حبيب والمطرب حسام حبيب وتفاعل الجمهور مع شيرين التى إرتدت فستان أحمر يتناسب مع عيد الحب،وإعتمدت قصة شعر وماكياج بسيط.

في اليوم نفسه كان الجمهور على موعد مع المغنية هيفا وهبي وذلك بفندق ماريوت حيث أشعلت آجواء الحفل بمجرد حضورها بصحبة مدير أعمالها تامر عبد المنعم مرتدية jump suite أبيض وحصدت صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فقرتها التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة وقدمت خلالها عدد كبير من أغانيها الشهيرة بالاضافة إلى أغانية "يا واد يا تقيل" للسيندريلا و"حلوة يا بلدي" لداليدا و غيرها ممن طالب بها المعجبين.

وقام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي أسامة منير وكان ضمن الحضور الفنان طارق لطفي وحرمه،الممثلة الشابة إيناس على،ولاعب كرة القدم السابق وليد صلاح الدين،وقام بتنظيم الحفل شركة the eventers.

وقد أحيا المطرب هاني شاكر حفل عيد الحب بمكتبة الإسكندرية وغنى من خلاله عدد كبير من أغنياته القديمة والحديث ولأول مرة غنى أغنيته الجديد"بعد حبك"التى كتبها الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد،وفي نهاية الحفل تم تكريم هاني شاكر باهدائه مفتاح الإسكندرية تقديرا لدوره في الفن.

وبحضور الفنانين فاروق الفيشاوي ومحمد فراج والمغنى الشعبي أحمد العيسوي أحيا المغنى الشعبي محمود الليثي حفلا صاخبا بإحدى المراكب النيلية.