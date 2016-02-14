نظلي الرواس : لهذا السبب كان طلاقي

أكدت النجمة السورية نظلي الرواس أن طلاقها من زواجها الفنان جلال شموط كان غير متوقع ولفتت في حوار إذاعي إلى أن الحياة تتغير و أن الطلاق حصل نتيجة ظروف الحياة رافضة الافصاح عن الأسباب الأساسية للطلاق وقالت : " اتركوا لنا شيء خاص مو شرط كل شي نحكيه " .

ولم تنفي نظلي إمكانية عودتها لطليقها في المستقبل وأضافت : " حالياً متفرغة لابنتينا والتركيز أكثر على مشاريعي الفنية حيث انه لدي ضغط كبير ولكن كل شيء جائز في المستقبل حتى عودتي أنا وجلال ممكنة فلا اعرف ما يخبؤوه لنا القدر " .

ولفتت نظلي أنها تستعد للمشاركة بمسلسل جريمة شغف للكاتبة نور شيشكلي و المخرج وليد ناصيف حيث ستحل ضيفة على العمل وأبدت إعجابها بما قدمه المخرج ناصيف في عالم الكليبات .

وعن إمكانية قيامها بتصوير كليبات مع وليد في المستقبل قالت نظلي : " دعونا ننتظر إن كان وليد سيعجب بأدائي ويدعوني لتصوير فيديو كليب ومع ذلك فليس لدي مانع إن كانت الفكرة جميلة و المشروع متكامل " .

وفيما يتعلق بالفنانين الذين يمكن أن تصور كليب معهم أوضحت : " بكل تأكيد القيصر كاظم الساهر ووائل كفوري وأيضاً وائل جسار الذي أعشق إحساسه " .

ونوهت نظلي إلى أنها تستعد للمشاركة ببطولة مسلسل " حرملك آغا " للسيناريست خلدون قتلان و المخرج سيف الدين سبيعي والذي سيتم تصويره خلال الفترة القريبة القادمة وأوضحت أنها ليست المسؤولة عن التأخر في الدخول إلى مضمار أعمال البيئة الشامية وقالت : " أنا من أصل دمشقي و أتمنى العمل في البيئة الشامية ولكن عدم مشاركتي بها ليس بسببي و لكن المخرجين هم الين لم يدعوني لها ".

وأبدت نظلي سعادتها بالعودة لتصوير الأعمال الدرامية في دمشق بعد غياب عدة سنوات عن المشاركة في لأعمال التي تصور في دمشق وختمت " أنا سعيدة بمشاركتي بمسلسل " زوال " للمخرج أحمد إبراهيم أحمد حيث أؤدي شخصية " وداد " وهي فتاة تدير بيت دعارة ولكن هذه الشخصية تحمل الكثير من التناقضات والكثير من القصص و الحكايا " .