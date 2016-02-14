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خالد خليفة يصفع رافي وهبي

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الإثنين 15-02-2016 19:18

بعد أن رفض العديد من الكتاب إكمال مشروع الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي "العراب"، الذي كتب جزأه الأول الممثل والكاتب رافي وهبي، وأخرجه حاتم علي، وبعد الخلاف الذي حصل بين وهبي والشركة المنتجة كلاكيت التي حاولت تكليف أكثر من كاتب باستكمال الجزء الثاني، لكن دون جدوى؛ لأنهم رفضوا أن يكملوا المشروع قبل إنهاء الخلاف بين زميلهم رافي وهبة والشركة المنتجة؛ وجه الكاتب خالد خليفة صفعة قوية لرافي ووافق على استكمال العمل، وبدأ بالفعل بكتابته لتستمر الشركة المنتجة بمشروعها بعيداً عن كاتب الجزء الأول.

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سيدتي