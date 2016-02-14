بالصور: جورج وسوف يغنّي لزوجته شاليمار في يوم الحب

بيروت- سيدتي نت

رغم كل الظروف التى أدت إلى البعد والهجرة بين جورج وسوف وزوجته شاليمار أم أولاده وديع وجورج حاتم، لكن بقي الحب بينهما قائماً. جورج لا يترك مناسبة إلا ويعمل على لقائها ليعبّر فيها عن حبه واحترامه لها. وبالتالي هي الحبيبة والزوجة والأم الحريصة على احترامه وحبه. في حفله أمس بمناسبة يوم الحب في فندق "الهيلتون" في بيروت، تمنى الوسوف على زوجته شاليمار بعد دعودته لها حضور حفله ليعبّر لها عن حبه الذي لم ينطفىء. وبالتالي شاليمار لبت الدعوة بصحبة صديقاتها وجلست على الطاولة الرئيسية القريبة من المسرح. وكانت ليلتها ملهمة الوسوف. وسهرت مع زوجها ومع أغنياته التي كانت شاهدة على حبهما. قبل صعوده إلى المسرح، التقت شاليمار الوسوف في جناحه الخاص برفقة ولدهما جورج جونيور حيث شكرها على تلبية دعوته في يوم الحب. بدت شاليمار سعيدة خاصة عندما وجّه لها أبو ديع لحظة اعتلائه المسرح قبلة مرحّباً بها قائلاً لها" نورتنا أم وديع".