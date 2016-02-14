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تغيب عن عمله لمدة 6 سنوات دون ان يلاحظ احد

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الأحد 14-02-2016 22:43

في حادثة غربة من نوعها ونادراً ما تحصل، تغيب رجل اسباني عن عمله لمدة 6 سنوات دون ان يلاحظ احد غيابه.

خواكين جارسيا (69 عاماً)، زعم أنه تهرب من عمله 6 سنوات بعد انتهازه لفرصة اختلاط الأمر على مدرائه في شركة المياه في كاديز وفي السلطات المحلية، حيث ظنت كلتا الشركتين أن الشركة الأخرى تقوم بالإشراف عليه بينما لم يقم أحد بذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وتم تغريمه 27000 يورو كعقاب، على الرغم أنه كان يتلقى 37000 يورو سنوياً بدون الخسم الضريبي. وكان هذا أقصى ما تستطيع المحكمة أن تحكم به.

تم اكتشاف فعلته فقط بعد أن تم تأهيله لجائزة 20 عاماً في الخدمة، وعندها أدرك نائب العمدة أن خواكين لم يكن في العمل.

وأضاف خواكين أنه تم وضعه في منصبه عمداً كعقاب على اتجاهات عائلته السياسية وأنه لم توجد أي أعمال للقيام بها.

مصادر مقربة من خواكين أخبرت الصحيفة الإسبانية El Mundo أنه لم يذهب إلى عمله بل أمضى وقته في قراءة الفلسفة.

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سيدتي