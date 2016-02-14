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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع سكر البنجر بالحامول

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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع سكر البنجر بالحامول بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع سكر البنجر بالحامول
تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مصنع بنجر السكر بالحامول، واستقبله المهندس سليمان حسن مدير عام مصانع بنجر السكر بالحامول وعدد من قيادات مصانع الدلتا للسكر.

وخلال الجولة تفقد مراحل تصنيع وإنتاج السكر ومعامل التكرير الخاص بالمصنع، وكيفية اخذ العينات والوزن المبدئى للبنجر ومراحل الغسيل والتجفيف واختبار نسبة الحلاوة، والتى يترتب عليها تحديد سعر الطن من بنجر السكر.

وقال المحافظ، إن صناعة السكر يتم دعمها كصناعة وطنية، داعيا المواطنين لاستخدام منتجات الدلتا للسكر للإسهام فى حل أزمة تسويق منتجات مصنع السكر بالحامول، ومضيفا أن احتياجات الدولة 3 مليون طن سكر سنوياً، وأن إنتاج المصنع يساهم بنحو 12 % من الاحتياجات اليومية للسكر بإنتاج قدره 350 ألف طن سنويا.

ومن جانبه، صرح المهندس سليمان حسن مدير عام مصانع بنجر السكر، بأن المصنع يستقبل 20 ألف طن بنجر يومياً، مشيراً إلى أن إنتاج المصنع يبلغ 2700 طن سكر يوميا و10 آلاف طن سكر مكعبات يومى وانتاج 130 الف طن شوائب سنوياً، كما يتم انتاج نسبة “5% مولاس” من طاقته الإنتاجية الإجمالية والذى يستخدم فى إنتاج الكحولات والعطور، وانتاج نسبة ” 6% أعلاف متنوعة “من طاقته الانتاجية، حيث يتم زراعة 125 الف فدان بنجر سكر بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول وقيادات مصانع الدلتا للسكر بالحامول.
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