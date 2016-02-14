مقتل 18 عنصرًا من المعارضة والنظام فى اشتباكات بـ"داريا" السورية

أفاد ناشطون سوريون بمقتل عنصرين من المعارضة و16 من قوات الرئيس بشار الأسد فى هجوم واسع شنته قوات النظام وتصدت له الفصائل المعارضة فى مدينة داريا المحاصرة غربى العاصمة دمشق.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن الناشطين قولهم، اليوم الأحد، إن "طائرات استطلاع روسية حلقت فى سماء داريا لساعات قبل بدء الهجوم الذى تلاه قصف بعشرات القذائف الصاروخية والبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام".

يشار إلى أن مدينة داريا التى يعيش فيها حالياً 12 ألف مدنى تعرضت لمحاولات اقتحام عشرات المرات منذ نوفمبر 2012، وباءت جميعها بالفشل، كما أن المدينة دُمِّرت بنسبة 80%، ونزح نحو 90% من سكانها، وقصفت حتى اليوم بـ6200 برميل متفجر، بحسب ما وثقه مركز داريا الإعلامي.

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