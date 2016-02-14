أخبار السعودية اليوم.. الجبير: إرسال قوات برية لسوريا مرتبط بالتحالف الدولى

ركزت أخبار السعودية اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن توقيت إرسال القوات البرية السعودية إلى سوريا مرتبط بما يقرره التحالف الدولى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن استعداد المملكة لإرسال قوات برية إلى سوريا يأتى ضمن التحالف الدولى، مؤكدًا أن القوات الخاصة السعودية ستكون ضمن القوات البرية للتحالف.

وأعلن الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السويسرى ديدييه بوركهالتر فى الرياض، أن بلاده ستكثف دعم المعارضة السورية المعتدلة فى حال فشل الحل السياسى، لافتًا أن روسيا ستفشل فى إنقاذ الأسد الذى قتل أكثر من 300 ألف وشرد الملايين من شعبه، كما فشلت إيران والميليشيات المسلحة فى إنقاذه من قبل.

ومن ضمن أخبار السعودية اليوم ، أصدرت مؤسسة البريد السعودى 5 طوابع تذكارية لمناسبات مختلفة، خلال الربع الأخير من العام الهجرى الماضى 1436، تتراوح أسعارها من 2 إلى 5 ريالات سعودية.

وتتضمن تلك الطوابع دورة كأس الخليج العربى 22، الحج لعام 1436هـ، ومبايعة الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، ومبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً لولى العهد، وطابع لليوم الوطنى لعام 1436هـ، والذى حمل صورة الملك سلمان وولى العهد وولى ولى العهد، تحت شعار "عزم وحزم وبناء".