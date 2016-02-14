أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. الجبير: إرسال قوات برية لسوريا مرتبط بالتحالف الدولى

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. الجبير: إرسال قوات برية لسوريا مرتبط بالتحالف الدولى أخبار السعودية اليوم.. الجبير: إرسال قوات برية لسوريا مرتبط بالتحالف الدولى
ركزت أخبار اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن توقيت إرسال القوات البرية السعودية إلى سوريا مرتبط بما يقرره التحالف الدولى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن استعداد المملكة لإرسال قوات برية إلى سوريا يأتى ضمن التحالف الدولى، مؤكدًا أن القوات الخاصة السعودية ستكون ضمن القوات البرية للتحالف.

وأعلن الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السويسرى ديدييه بوركهالتر فى الرياض، أن بلاده ستكثف دعم المعارضة السورية المعتدلة فى حال فشل الحل السياسى، لافتًا أن روسيا ستفشل فى إنقاذ الأسد الذى قتل أكثر من 300 ألف وشرد الملايين من شعبه، كما فشلت إيران والميليشيات المسلحة فى إنقاذه من قبل.

ومن ضمن أخبار السعودية اليوم ، أصدرت مؤسسة البريد السعودى 5 طوابع تذكارية لمناسبات مختلفة، خلال الربع الأخير من العام الهجرى الماضى 1436، تتراوح أسعارها من 2 إلى 5 ريالات سعودية.

وتتضمن تلك الطوابع دورة كأس الخليج العربى 22، الحج لعام 1436هـ، ومبايعة الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، ومبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً لولى العهد، وطابع لليوم الوطنى لعام 1436هـ، والذى حمل صورة الملك سلمان وولى العهد وولى ولى العهد، تحت شعار "عزم وحزم وبناء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة