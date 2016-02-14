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وداعًا للخرف.. دواء مضاد للسرطان يقى تمامًا من الإصابة بـ"ألزهايمر"

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وداعًا للخرف.. دواء مضاد للسرطان يقى تمامًا من الإصابة بـ"ألزهايمر" وداعًا للخرف.. دواء مضاد للسرطان يقى تمامًا من الإصابة بـ"ألزهايمر"
نتائج مثيرة توصلت إليها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرًا بشأن دواء قد يساهم فى منع الإصابة بـ"ألزهايمر" -أحد أبرز علامات مرض الخرف- حيث اكتشف فريق من العلماء بجامعة كامبردج البريطانية فاعلية دواء بيكساروتين "bexarotene" فى منع الإصابة بمرض ألزهايمر، وهذا الدواء يستخدم أصلاً لعلاج السرطان.

وأكد الباحثون أن عقار البيكساروتين يساهم فى منع تكوين بروتينات البيتا أميلويد التى تتراكم فى المخ وتسبب الإصابة بـ"ألزهايمر"، وذلك عن طريق استهداف هذه البروتينات فى مراحل تكوينها الأولية، ومنع تصنيعها تمامًا، لافتين إلى أن جميع الأشخاص فوق الثلاثين عامًا قد يتناولون يومًا ما هذا العقار لمنع الإصابة بـ"ألزهايمر".

وأضاف الباحثون أن عقار البيكساروتين يشبه إلى حد كبير أدوية الكولسترول التى تنتمى إلى فئة ستاتين، حيث تستخدم هذه العقاقير للوقاية من الأزمة القلبية، وقد يستخدم هذا العقار، بعد استكمال التجارب الإكلينيكية الخاصة به، فى الوقاية من ألزهايمر.

نشرت هذه النتائج المجلة الطبية "Science Advances"خلال فبراير الجارى، ونشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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