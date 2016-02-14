لمواجهة الجيوب الأنفية.. ابعد عن المضادات الحيوية واستخدم كمادات دافئة

تسبب آلام الجيوب الأنفية مشكلة كبيرة لمن يعانى منها، وتنتج عن التهاب شديد فى الأنف بسبب تغيرات الطقس أو الحساسية المفرطة التى لم تعالج بشكل صحيح، ومع الشعور بالألم الشديد يلجأ المريض للمضادات الحيوية والمسكنات للتخلص منه. الكمادات الدافئة لالتهاب الجيوب الأنفية

>ويقدم الموقع الأمريكى "everyday" طرقًا بسيطة للتخلص من آلام التهاب الجيوب الأنفية، منها الكمادات الدافئة، بتعريض منشفة صغيرة على بخار الماء المغلى ووضعها على الأنف لاستنشاق البخار الذى يقلل من آلم التهاب الجيوب الأنفية. ابتعد عن المضادات الجيوية

>ولأن المضادات الحيوية ملجأ الغالبية للتغلب على التهاب الجيوب الأنفية إلا أن الأبحاث الأخيرة تؤكد ضرورة عدم استخدامها إلا فى حالات الضرورة القصوى وبعد استشارة الطبيب، لأن تناولها كثيرًا يؤدى لمقاومة الجسم لها ومن ثم تطور الجراثيم، ناهيك عن أن المضادات الحيوية غير فعالة فى علاج معظم حالات التهاب الجيوب الأنفية لأن غالبية هذه الالتهابات ناتجة عن فيروس وليس بكتيريا ويفضل التعامل معها بدون المضادات الحيوية، وقد أثبتت دراسة على عدد من المصابين بالتهاب حاد أن تناولهم مضادات حيوية لمدة 3 أيام زاد حالاتهم المرضية سوءًا. التهاب الجيوب الأنفية يحتاج تدخل الطبيب

>مع بداية التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يستخدم المريض الطرق الطبيعية لتخفيف آلامها لكن علاجها النهائى يأتى عن طريق الطبيب، وهناك حالات من التهاب الجيوب الأنفية تحتاج عمل أشعة مقطعية على الأنف للتعرف على أسباب تدهور الحالة بشكل مفاجئ أو حدوث نزيف دموى شديد.

شبكةعيونالإخبارية

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