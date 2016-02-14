نصائح لعلاج القلق النفسى عند المراهقين.. ممارسة الرياضة والتقرب منه

يعانى بعض المراهقين من الشعور بالقلق لأسباب عديدة، لعل أبرزها التغيرات الهرمونية الفجائية التى تحدث لهم فى هذه الفترة من حياتهم، فضلاً عن التغيرات العاطفية التى يصبح معها المراهق حساسًا بدرجة كبيرة خاصة الفتيات، تجاه مظهره وشكله وتصرفاته وتعرفه على هويته وبناء كيانه. أسباب القلق النفسى عند المراهقين

>وتوضح الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية أن الشعور بالتوتر والقلق ينتاب المراهق له أسباب كثيرة منها التوتر بسبب دراسته ومستواه الدراسى، والتوتر العاطفى بسبب رغبته فى البوح بحبه لفتاة وتعبيره عن إعجابه لها، وهناك توتر وقلق يرتبط فى تلك المرحلة بالتوترات الاجتماعية التى يعيشها المراهق فى محيطه الأسرى، فقد يعانى من النبذ بشكل عام، أو التدنى فى المعاملة، أو القسوة، أو مشكلات خاصة بعلاقة الوالدين، أو نتيجة خوفهما الزائد عليه. نصائح لعلاج القلق النفسى عند المراهقين

>وتنصح الأخصائية النفسية بالتقرب من المراهق، ومحاولة عذره على الشعور القلق دائمًا، وعدم نهره أو التقليل من إحساسه مهما كان الوضع، مع تخفيف حدة توتره بتوفير أجواء أسرية ومدرسية وحياتية هادئة، وحثه على ممارسة نشاط رياضى وبدنى منتظم، أو ممارسة هواية يعشقها وتكون الموسيقى أبرز هذه الهوايات فى مراحل المراهقة، بجانب محاولة مصادقته والتركيز على الحديث معه دون لوم أو عتاب، لتنتفى صفة السلطة عن الأبوين ويتقرب منهما الابن.

شبكةعيونالإخبارية

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