أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نشرة ONA للفضائيات| «الحياة» تناظر عمار علي حسن وسمير صبري ..هاني شاكر يشيد براديو النيل

Google+ Print
PicMonkey Collage

«الحياة» تناظر عمار علي حسن وسمير صبري ..هاني شاكر يشيد براديو النيل.. حلقة خاصة من «أنا والنجوم وهواك»

إعداد- إنجي لطفي
> تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.
> يعقد الإعلامى الدكتورعمرو الليثى، فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح فى العاشرة مساء غدًا الاثنين، مناظرة بين الكاتب الصحفى الدكتورعمارعلى حسن والمحامى سمير صبرى فى قضية شغلت الرأي العام ولا سيما فى الفترة الاخيرة «دعاوى الحسبة» وقانون الحسبة «ما بين مؤيد ومعارض لذلك القانون ومن لا يراه دستورياً ..للمزيد

عمرو الليثي

عمرو الليثي

قدم ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل مذكرة الإهداء الخاصة بإنتاج شركة هاي كواليتي لراديو النيل مدة سنتين تقديرا للدور المهم الذي لعبته إذاعات راديو النيل منذ تولي ماهر عبد العزيز رئاسة الشركة مايو الماضي، جاء ذلك علي هامش احتفالية شركة راديو النيل بالتعاون مع شركة هاي كواليتي اثر اهداء الاخيره لإنتاجها الفني مدة سنتين لراديو النيل وفي حضور طارق عبدالله رئيس مجلس إدارة هاي كواليتي.. للمزيد

جانب من الحضور

جانب من الحضور

يقدم الإعلامي أسامة منير مقدم برنامج «أنا والنجوم وهواك» على محطة نجوم أف إم حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب، الليلة، حيث يستقبل الإهداءات ورسائل الفيس والSMS الخاص بالبرنامج.. للمزيد

أسامة منير

أسامة منير

أكد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر خلال لقائه مع الإعلامية “رغدة شلهوب” ببرنامج “100 سؤال”، الذي اذيع على فضائية “الحياة”: أنه يفكر جديًا في اعتزال كتابة الأغاني، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى عدم احترام الدولة للمؤلفين .. للمزيد

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017