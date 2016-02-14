نشرة ONA للفضائيات| «الحياة» تناظر عمار علي حسن وسمير صبري ..هاني شاكر يشيد براديو النيل

إعداد- إنجي لطفي

> تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> يعقد الإعلامى الدكتورعمرو الليثى، فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح فى العاشرة مساء غدًا الاثنين، مناظرة بين الكاتب الصحفى الدكتورعمارعلى حسن والمحامى سمير صبرى فى قضية شغلت الرأي العام ولا سيما فى الفترة الاخيرة «دعاوى الحسبة» وقانون الحسبة «ما بين مؤيد ومعارض لذلك القانون ومن لا يراه دستورياً ..للمزيد

قدم ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل مذكرة الإهداء الخاصة بإنتاج شركة هاي كواليتي لراديو النيل مدة سنتين تقديرا للدور المهم الذي لعبته إذاعات راديو النيل منذ تولي ماهر عبد العزيز رئاسة الشركة مايو الماضي، جاء ذلك علي هامش احتفالية شركة راديو النيل بالتعاون مع شركة هاي كواليتي اثر اهداء الاخيره لإنتاجها الفني مدة سنتين لراديو النيل وفي حضور طارق عبدالله رئيس مجلس إدارة هاي كواليتي.. للمزيد

يقدم الإعلامي أسامة منير مقدم برنامج «أنا والنجوم وهواك» على محطة نجوم أف إم حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب، الليلة، حيث يستقبل الإهداءات ورسائل الفيس والSMS الخاص بالبرنامج.. للمزيد

أكد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر خلال لقائه مع الإعلامية “رغدة شلهوب” ببرنامج “100 سؤال”، الذي اذيع على فضائية “الحياة”: أنه يفكر جديًا في اعتزال كتابة الأغاني، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى عدم احترام الدولة للمؤلفين .. للمزيد