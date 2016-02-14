جويل مردينيان تحصل على غمازّات بعملية تجميل

نشرت جويل مردينيان فيديو يظهر خضوعها لـ عملية تجميل جديدة. إذ تعتبر جويل أنّ الغمازات تضيف جاذبية وجمالاً إلى الوجه، وتجلب الحظ. من هنا زارت طبيباً متخصّصاً لتحصل على غمازات مصطنعة.

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بدأت جراحة الغمازات المصطنعة في الصين منذ الستينيات، حيث كان يعتقد الشعب الآسيوي أن هذه الإشارة تجلب الحظ. وبعدها انتشرت بكثافة. وتتم عملية الغمازات عبر إحداث تجويف في الوجه، على كلتا الوجنتين أو واحدة، أو حتى على الذقن.

وتبدأ الجراحة بتخدير موضعي في اللثة، وبعدها يحدّد مكان إجراء العملية، الذي يعتبر نقطة التقاء امتداد الزاوية الخارجية للعين مع الخط الذي يظهر عند الجزء العلوي للشفة. وعند هذه النقطة ، يشق الطبيب البشرة ويعقدها بحسب عمق الغمازة.

بعد العملية ينصحك الطبيب بعدم تناول المأكولات الصلبة لمدة أسبوع، وبغسل الفم جيّداً بعد كلّ وجبة.



تابعي صور جويل مردينيان قبل وبعد إجراءعملية الغمازة. وشاركينا رأيك، هل أعجبتك النتيجة؟

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