جديد العناية بالبشرة بـ صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من أكثر الـ موادّ الطبيعية صداقةً للبشرة؛ وذلك لأنها تدخل في الكثير من الاستخدامات التجميلية للحفاظ على جمال وتألق بشرتك، بالإضافة إلى تميّزها برخص ثمنها، مما يوفر لك الكثير من المال نتيجة استخدامها كبديل لمنتجات قد تكون ذات أسعار باهظة.

إليك بعض استخدامات صودا الخبز المختلفة للبشرة:

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1.لتقشير البشرة والتخلص من الأمكنة الداكنة: قومي بخلط 3 ملاعق من صودا الخبز بملعقة من الماء، وقومي بفركها على بشرتك كلها، مع التركيز على الأمكنة الغامقة كالمرفقين والركبتين، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وستحصلين على بشرة ناصعة البياض مع الاستعمال المتكرر.

2.لأقدام مشرقة وناعمة: ضعي 3 ملاعق من صودا الخبز في حوض به ماء دافئ، مع إضافة شرائح من الليمون، وانقعي قدميك فيها من عشر دقائق إلى ثلث ساعة، ثمّ قومي بصناعة عجينة من صودا الخبز والماء، وافركي بها أصابع قدميك وأظافرك بلطف؛ فأنت بذلك قمت بعمل باديكير لأصابع قدميك في المنزل.

3.لأسنان بيضاء: قومي برشّ القليل من صودا الخبز على فرشاة أسنانك الرطبة، وافركي بها أسنانك، ثمّ اشطفيها جيدًا، وستحصلين على أسنان ناصعة البياض وابتسامة رائعة.

4.للحصول على شعر نظيف: اخلطي ربع كوب من الأروروت( نبات معمر طبي) + ملعقة من صودا الخبز+ قطرتين من زيت اللافندر، ثمّ ضعي الخليط على فروة رأسك مع تدليك فروة الرأس، ثم اشطفي شعرك جيدًا، وسيترك شعرك نظيفًا وناعمًا؛ فهذا الخليط يعتبر بديلًا من الشامبو الجافّ الباهظ الثمن.

5.لإزالة الأوساخ من فروة الرأس: قومي بوضع ملعقة من صودا الخبز إلى الشامبو الخاص بك؛ فذلك سيساعدك على التخلص من الزيوت المتراكمة على فروة رأسك باستمرار.

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