أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

جديد العناية بالبشرة بـ صودا الخبز

Google+ Print

الأحد 14-02-2016 15:29

تعتبر صودا الخبز من أكثر الـ موادّ الطبيعية صداقةً للبشرة؛ وذلك لأنها تدخل في الكثير من الاستخدامات التجميلية للحفاظ على جمال وتألق بشرتك، بالإضافة إلى تميّزها برخص ثمنها، مما يوفر لك الكثير من المال نتيجة استخدامها كبديل لمنتجات قد تكون ذات باهظة.

إليك  بعض استخدامات صودا الخبز المختلفة للبشرة:

قد يعجبك :  بالفيديو: أسرع طريقة لإزالة شعر الوجه في المنزل

1.لتقشير البشرة والتخلص من الأمكنة الداكنة: قومي بخلط 3 ملاعق من صودا الخبز بملعقة من الماء، وقومي بفركها على بشرتك كلها، مع التركيز على الأمكنة الغامقة كالمرفقين والركبتين، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وستحصلين على بشرة ناصعة البياض مع الاستعمال المتكرر.
2.لأقدام مشرقة وناعمة: ضعي 3 ملاعق من صودا الخبز في حوض به ماء دافئ، مع إضافة شرائح من الليمون، وانقعي قدميك فيها من عشر دقائق إلى ثلث ساعة، ثمّ قومي بصناعة عجينة من صودا الخبز والماء، وافركي بها أصابع قدميك وأظافرك بلطف؛ فأنت بذلك قمت بعمل باديكير لأصابع قدميك في المنزل.
3.لأسنان بيضاء: قومي برشّ القليل من صودا الخبز على فرشاة أسنانك الرطبة، وافركي بها أسنانك، ثمّ اشطفيها جيدًا، وستحصلين على أسنان ناصعة البياض وابتسامة رائعة.
4.للحصول على شعر نظيف: اخلطي ربع كوب من الأروروت( نبات معمر طبي) + ملعقة من صودا الخبز+ قطرتين من زيت اللافندر، ثمّ ضعي الخليط على فروة رأسك مع تدليك فروة الرأس، ثم اشطفي شعرك جيدًا، وسيترك شعرك نظيفًا وناعمًا؛ فهذا الخليط يعتبر بديلًا من الشامبو الجافّ الباهظ الثمن.

5.لإزالة الأوساخ من فروة الرأس: قومي بوضع ملعقة من صودا الخبز إلى الشامبو الخاص بك؛ فذلك سيساعدك على التخلص من الزيوت المتراكمة على فروة رأسك باستمرار.

تابعي أيضاً:

تكشف السرّ الحقيقي لعلاج التجاعيد

عمليات تجميل يمكنك إجراؤها في المنزل

بالفيديو: خلطة سحرية لـ تبييض أصابع اليد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية