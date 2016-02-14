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موسكو: المقاتلات الروسية ستواجه قوات تركيا والسعودية حال دخولهما سوريا

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موسكو: المقاتلات الروسية ستواجه قوات تركيا والسعودية حال دخولهما سوريا موسكو: المقاتلات الروسية ستواجه قوات تركيا والسعودية حال دخولهما سوريا
أعلنت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن القاذفات العسكرية الروسية سو - 24 و سو - 34 تستمر فى القيام بطلعات جوية قتالية من القاعدة الجوية السورية "حميميم" لضرب نشطاء تنظيم "داعش" الإرهابى".

وأوضحت الوكالة الروسية نقلاً عن وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، أن دخول القوات البرية والتركية للأراضى السورية بدون التنسيق مع السورية والجيش الروسى، سيكون له عواقب وخيمة للغاية.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن تركيا والسعودية يدعمان التنظيمات الإرهابية وسيكون هدف وجود القوات التابعة لهما فى سوريا هو زيادة دعم هذه التنظيمات ومحاربة الجيش العربى السورى وليس للقضاء على الإرهاب.

وأكدت وسائل الإعلام الروسية أنه لن يكون هناك طريق آخر أمام المقاتلات الروسية سوى الدفاع عن الخبراء الروس المتواجدين منعا لتعرضهم لأى خطر، وهذا سيخلق معركة شرسة بين روسيا والقوات التركية والسعودية.

- ميدفيديف: نرفض خطط بعض الدول للتدخل البرى فى سوريا

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مصر 365

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