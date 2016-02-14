رئيس الوزراء: تطوير مصر للطيران هدف فى برنامج الحكومة المقرر عرضه بالبرلمان

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته التفقدية بالمطار اليوم، الأحد، لافتتاح الطريق السريع بالإضافة لتفقد ممر الطائرات 105 بعد تطويره بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه، وتفقد مبانى صالات الركاب لمتابعة حركة السفر والوصول والخدمات المقدمة للمسافرين فضلا عن متابعة الإجراءات الأمنية وتفقد مبنى الركاب "2"، مؤكدا أنه سيتم افتتاحه الشهر بعد المقبل أبريل القادم.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقد بالقاعة الحكومية بمطار القاهرة، أنه تفقد الممر الثالث 05c منوها أن بذلك يكون مطار القاهرة يمتلك 3 ممرات على أعلى مستوى عالمى لدعم حركة الجوية وتساهم فى سرعة التحرك على أرض المطار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم تفقد صيانة أسطول الطيران، وهو ما تم إعداده فى برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، فضلا عن إعطاء توجيهات لوزير الطيران بتسهيل الإجراءات ومنها خيمة لاستقبال الركاب.

وتابع رئيس الوزراء: "منظومة تحديث الطيران تراجع ككل"، لافتا إلى أن خطة تطوير مصر للطيران ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نعمل عليها منذ عام لافتا إلى أنه سيتم إضافة طائرات صغيرة ومتوسطة لخدمة السياحة وعودة ريادة شركة مصر للطيران بالشرق الأوسط.