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غلق شارع حسين حجازى لمنع نقل الوقفة الاحتجاجية لمعلمات محو الأمية لـ"الوزراء"

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غلق شارع حسين حجازى لمنع نقل الوقفة الاحتجاجية لمعلمات محو الأمية لـ"الوزراء" غلق شارع حسين حجازى لمنع نقل الوقفة الاحتجاجية لمعلمات محو الأمية لـ"الوزراء"
قامت منذ قليل قوات الأمن المكلفة بحماية مجلس الوزراء بغلق شارع حسين حجازى بوضع الحواجز الحديدية وعمل كوردون أمنى لمنع المعلمات بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المنوفية من نقل وقفتهن الاحتجاجية إلى البوابة الرئيسية بالمجلس بشارع القصر العينى.

وكانت المعلمات بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المنوفية نظموا وقفة احتجاجية اليوم، الأحد، للمطالبة بالتثبيت وصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر.
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