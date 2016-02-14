مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق "أسيوط - الخارجة"

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 أخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع شاحنة على طريق الخارجة أسيوط، بالقرب من نقطة الكيلو 175 نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 175 باتجاه محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.