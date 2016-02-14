شهيد الإمارات عبدالله الشامسي عقد قرانه من شهرين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد أحد جنودها البواسل وإصابة آخر، اليوم، ضمن المشاركين في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

والشهيد عبدالله يبلغ من العمر 21 عاماً من رأس الخيمة ، عقد قرانه منذ شهرين وذهب إلى اليمن ضمن قوات الدفعة الإماراتية الأخيرة التي توجهت لأداء الواجب الوطني هناك".

وختم آخر رسالة له في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بقوله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

ونقل موقع 24 الاخباري عن خلف الشامسي شقيق الشهيد "وردنا اتصال من القوات المسلحة صباح اليوم أبلغونا فيه باستشهاد عبدالله، وأنهم سيبلغونا بموعد وصول جثمانه"، وتابع "نحتسبه عند الله شهيداً وكلنا على استعداد أن نقدم الغالي فداء للحق ونصرة لأهله ونحمد الله على كل حال".