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فرنسا تدعو تركيا لوقف قصف مناطق الأكراد في سوريا

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فرنسا تدعو تركيا لوقف قصف مناطق الأكراد في سوريا فرنسا تدعو تركيا لوقف قصف مناطق الأكراد في سوريا

الخارجية الفرنسية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم الأحد إن فرنسا دعت تركيا لوقف قصف المناطق الكردية في سوريا.

وبحسب رويترز قال البيان “تشعر فرنسا بالقلق بشأن الوضع المتدهور في منطقة حلب وشمال سوريا. ندعو لوقف كل أنواع القصف سواء من النظام وحلفائه لكامل الأراضي أو من تركيا للمناطق الكردية.”

وأضاف أن الأولوية ينبغي أن تكون لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتطبيق الاتفاقات التي توصلت لها قوى كبرى في مدينة ميونيخ الألمانية يوم الجمعة.

وقصف الجيش التركي فصيلا كرديا في شمال سوريا لليوم الثاني يوم الأحد بينما أوضحت روسيا أنها ستواصل قصف أهداف للمقاتلين مما أثار الشكوك تجاه الوقف المقرر للأعمال القتالية.

 

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