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علي أبو دولة: رئيس الوزراء وافق على رفع سعر أردب القمح للفلاحين لـ420جنيهًا

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علي أبو دولة: رئيس الوزراء وافق على رفع سعر أردب القمح للفلاحين لـ420جنيهًا علي أبو دولة: رئيس الوزراء وافق على رفع سعر أردب القمح للفلاحين لـ420جنيهًا

14 فبراير 2016 | 7:06 مساءً

علي أبو دولة

قال النائب الوفدى على ابو دوله انه حضر اجتماع انتهى منذ قليل لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتموين والزراعة مع عدد من نواب المجلس بحضور السيد الشريف وكيل مجلس النواب.
> وصرح النائب الوفدى على ابو دوله انه خلال الاجتماع وافق رئيس الوزراء على رفع سعر توريد اردب القمح للفلاحين الى 420 جنيها للاردب على ان يتم اثبات ان مورد القمح فلاح واضاف النائب الوفدى ان رئيس الوزراء وافق ايضا على ان يتم بناء المنشآت الخدمية الحكومية على الارض الزراعية شريطة ان تكون مجاورة للكتلة العمرانية.
> وأشار أبو دوله الى ان باقى من حضروا الاجتماع هم النواب : هشام مجدى -لواء محمد كساب -هشام سليم -د .عبد الله على.

2016-02-14

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