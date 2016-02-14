تصاميم أنثوية تطغى على عروض نيويورك في اليوم الثالث

طغى البارحة الستايل الأنثوي الناعم على عروض أسبوع الموضة في نيويورك، فقد صمم المصممون أجمل فساتين السهرات بألوان وقصات أنيقة، حتى إننا لا نستبعد ظهور أحدها على السجادة الحمراء في الأيام المقبلة.

وضع المصمم كريستيان سيريانو Christian Siriano بصمته المميزة في عروض نيويورك فقدم مجموعةً أنيقةً من الفساتين التي احتوت على قصات مميزة في الأكتاف وتصاميم لافتة هنا وهناك، وفي عرض المصممة مونيك لولييه Monique Lhuillier حضرت الفساتين الكبيرة بألوان مشرقة، فشاهدنا فستانًا ورديًّا بتنورة عملاقة تزينه بعض التطريز المورد على الخصر، وآخر ظهرت الطبعات الناعمة على تنورته، ومن جهة أخرى ظهرت بعض الأزياء اليومية الجذابة بأقمشة الحرير المطبعة لتكون خيارًا مثاليًّا لإطلالة الفتاة العصرية.

وفاجأ المصمم جوزيف ألتوزارا Altuzarra متابعي عرضه بأن قدم فساتين براقة في الختام خطفت أنظار الحضور وجذبت المتابعين، إذ جمعت بين البساطة والفخامة بطريقة فريدة، أما المصمم ألكسندر وانغ Alexander Wang قدم كعادته تصاميم شبابية متنوعة بين الفساتين والبدل التي يعنونها الأسلوب العصري المريح.

جمعنا لك في الصور أعلاه أبرز ما قدمت عروض نيويورك في اليوم الثالث، شاهديه وشاركينا برأيك.