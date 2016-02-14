بالصور: بينيلوبي كروز النجمة الأكثر أناقة في هذا الشهر!

جميعنا نعرف الممثلة والنجمة الإسبانية، ذات الشهرة العالمية، " بينيلوبي كروز" Penelope Cruz ، التي تتمتع بملامح سمراء جذابة وقوام ناعم وأنوثة، إلى جانب اشتهارها بالأناقة والإطلالات الراقية، لاسيما على السجادة الحمراء؛ وهو ما أثبتته في هذا الشهر بواسطة إطلالاتها المتنوّعة، حين جدّدت التأكيد أنها النجمة الأكثر أناقة.

من الأجمل في تصميمات "بالمان" النجمات العربيات أم العالميات؟

فقد أطلّت علينا بعدد من التصميمات والفساتين الرائعة مؤخراً، أثناء الترويج لفيلمها الشهير، في جزئه الثاني، " زوولاندر" Zoolander2 وحملت جميعها توقيع أهمّ دور الأزياء العالمية. فللإطلالات الرسمية بفساتين السهرة ـ كما رأيناها مؤخراً ـ اختارت دار "فيرساتشي" Versace ، وارتدت منها 3 فساتين: الأول باللون الأسود، وبتصميم يشبه فساتين الأميرات، مع تطريزات على منطقة الصدر؛ والثاني فستان فضي برّاق، مع شقّ على الساق، ناسبَها وناسب لون بشرتها بشكل كبير؛ والثالث فستان باللونين الأبيض والفضي، وبدت فيه كالملكات الرومانيات.

وللمناسبات الأكثر عصرية، اختارت دار "بالمان" Balmain في إطلالتين مميزتين: الأولى على فستان أخضر قصير، بدت فيه غاية في الحيوية، والثانية على فستان أنيق، وصل طوله حد الركبة.

وقبل ذلك رأيناها أيضاً في إطلالات أنيقة ومتنوعة، اختارتها من: "شانيل" Chanel، "رولاند موريه" Roland Mouret، "ايمانويل اونغارو" Emanuel Ungaro، وغيرهم…

شاهدي أجمل وأحدث إطلالات النجمة الجميلة "بينيلوبي كروز" Penelope Cruz ، واختاري معنا الإطلالات المفضلة لها بالنسبة إليك.

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