وصفة أوراق الكركديه الهنديَّة لشعر لامع

عُرفت أوراق "الكركديه" منذ القدم عند الهنود، فهي تساعد في تطويل الشَّعر، ومنع مشاكله الأساسيَّة كالقشرة والتساقط.

إضافةً إلى ذلك، فإنَّ العديد من وصفات الشَّامبو الهنديَّة الطبيعيَّة تعتمد في مكوِّناتها على أزهار وأوراق الكركديه، كما تدخل الكركديه في صناعة العديد من صبغات الشَّعر والحناء التي تعتمد الألوان الطبيعيَّة غير الصناعيَّة.

"سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ وصفة أوراق الكركديه الهنديَّة لشعر صحيّ ولامع، وخالٍ من المشاكل، في ما يلي:

المكوِّنات:

1 ـ 5 زهرات من أزهار الكركديه.

2 ـ زيت، ويفضَّل أن يكون زيت جوز الهند.

الطَّريقة:

1ـ افرمي أزهار الكركديه في الخلاط حتى تصبح كالعجين.

2 ـ أحضري القليل من زيت جوز الهند وسخِّنيه حتى يصبح دافئاً.

3 ـ أضيفي أزهار الكركديه إلى الزّيت، ثمّ ارفعي المزيج عن النار واتركيه حتى يبرد.

4 ـ ضعي المزيج على شعرك، مع القيام بتدليك خفيف على فروة الرأس، حتى يتغلغل الكركديه في جذور الشَّعر.

5 ـ اتركي شعرك لمدّة ربع ساعة.

6 ـ اغسلي شعرك جيّداً بالشَّامبو.