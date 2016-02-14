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صور | «الأعلى للثقافة» يحتفل بمرور 70 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية

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صور | «الأعلى للثقافة» يحتفل بمرور 70 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية صور | «الأعلى للثقافة» يحتفل بمرور 70 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية

عقد المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل، احتفالية بمناسبة مرور 70 عام على إنشاء جامعة الدول العربية، تحت عنوان “جامعة الدول العربية بين آلام الماضي وأحلام المستقبل”.

شارك في الحفل عدد الشخصيات العامة والوزراء أبرزها الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، والدكتور نبيل العربي الأمين العام الحالي للجامعة، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والفقيه الدستوري يحيي الجمل، والسفير إيمان الفار مساعد وزير الخارجية لشئون الثقافة، والسفير طارق القوني مندوب الدائم بجامعة الدول العربية، والكاتب مصطفى الفقي، والسفير خالد زيادة سفير دولة لبنان بمصر، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة والاعلامية بثينة كامل والمخرج داود عبد السيد.

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