الديحانى: اللجنة الكويتية المصرية تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية

أكد السفير عزيز الديحانى مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون الوطن العربى أن القاهرة استضافت اليوم الأحد الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ11 للجنة المشتركة العليا الكويتية المصرية، وبمشاركة عدد كبير من ممثلى الجهات الحكومية الكويتية وأيضا من نظرائهم من الجانب المصرى، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الطيبة ويعكس الرغبة الجادة من الجميع لتحقيق تطلعات ورؤية القيادتين السياسيتين وأيضا ما يتطلع إليه الشعبين الشقيقين.

وقال الديحانى إن "هذه اللجنة المشتركة تنعقد منذ عام 1998 بشكل مستمر وسنوى وفى كل عام هناك العديد من الاتفاقيات تجاوزت الـ85 اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ أن انعقدت هذه اللجنة، وإن شاء الله سنتوصل إلى عدد من الاتفاقيات بصورتها النهائية لعرضها على وزيرا خارجية البلدين فى الاجتماع الذى يعقد الثلاثاء للجنة المشتركة"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الاتفاقيات موجودة والآن هذه الاتفاقيات ستركز على جوانب استثمارية واقتصادية مهمة بين البلدين، وأن هناك اتفاقيات تتعلق بالصندوق الكويتى واتفاقيات تتعلق بالمجال الثقافى، وبالتالى هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستعكس هذه العلاقات التى دائما نصفها بأنها علاقات المثلث الذهبى أو العلاقات الذهبية".

وأوضح السفير عزيز الديحانى أن المشاركة الكويتية تتمثل فى جميع الجهات، حيث وصل عدد الوفد الكويتى لاكثر من 50 شخص وهذه مشاركة كبيرة وعلى مستوى عالى، فهناك وكلاء وزارة ووكلاء مساعدين يشاركون فى هذه اللجنة، وأيضا على الجانب المصرى أيضا مستوى عال ومشاركة كبيرة، وهذه ترجمة بأن تكون فعلا هذه العلاقات علاقات متميزة وعلاقات دائما فى تقدم مستمر ".