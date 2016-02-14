تركيا تعتدى على الأراضى السورية وتقصف مواقع الجيش العربى السورى باللاذقية

أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن ناشطين قولهم، إن القوات التركية تقصف مواقع الجيش العربى السورى بقرية عطيرة الحدودية فى ريف اللاذقية الشمالى.

وكان رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، أكد أن قوات بلاده قصفت أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية فى شمال سوريا، أمس، وطالب الوحدات بالانسحاب من المنطقة التى استولت عليها مؤخرا.

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