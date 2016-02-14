الإعدام لـ 4 إماراتيين دينوا بالانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا

قضت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات اليوم الأحد بالحكم بالإعدام غيابيًا على أربعة إماراتيين بتهمة الانضمام لتنظيم داعش فى سوريا، بحسب وكالة رسمية ووسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة انباء الامارات (وام): "أصدرت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، برئاسة القاضى محمد جراح الطنيجى، حكمها فى قضية 11 متهما من جنسيات إماراتية وخليجية وعربية عن تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، بعد أن دخل بعضهم أراضى دولة عربية والتحقوا به وشاركوا فى أعماله والترويج للتنظيم الارهابى وتقديم الأموال ونشر وإدارة موقع إلكترونى للترويج له."

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