وصول 1200 طن من الدقيق إلى مدينة البيضاء لحل الأزمة بالمدن الليبية

قالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها تبذل جهود لحل أزمة سلعة الدقيق فى المدن الليبية، حيث وصلت إلى مخازن الاقتصاد بمدينة البيضاء صباح اليوم الأحد عدد (23) شاحنة محملة بعدد (1380) طن من سلعة الدقيق أى بعدد (27600) كيس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفاد مدير مراقبة الاقتصاد بمدينة البيضاء أحمد اسحيب فى تصريحات صحفية إن هذه الكمية من ضمن كميات ستأتى تباعاً من مصنع الجودة بمدينة سلوق بعد استكمال الإجراءات المالية الخاصة بها وإن المخزون الحالى سيغطى احتياجات المواطن بمدينة البيضاء وشحات وضواحيهن حتى 31 مارس المقبل.
كما أفاد عبد المولى الفاخرى مندوب مصنع الجودة لصناعة الدقيق بأن المصنع على استعداد تام لتوفير سلعة الدقيق لكافة المدن الليبية وإن إدارة المصنع تبذل قصار جهدها من أجل حل الأزمة الحالية التى بدأت بالانفراج.