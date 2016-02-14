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وصول 1200 طن من الدقيق إلى مدينة البيضاء لحل الأزمة بالمدن الليبية

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وصول 1200 طن من الدقيق إلى مدينة البيضاء لحل الأزمة بالمدن الليبية وصول 1200 طن من الدقيق إلى مدينة البيضاء لحل الأزمة بالمدن الليبية
قالت الليبية المؤقتة إنها تبذل جهود لحل أزمة سلعة الدقيق فى المدن الليبية، حيث وصلت إلى مخازن الاقتصاد بمدينة البيضاء صباح اليوم الأحد عدد (23) شاحنة محملة بعدد (1380) طن من سلعة الدقيق أى بعدد (27600) كيس.

وأفاد مدير مراقبة الاقتصاد بمدينة البيضاء أحمد اسحيب فى تصريحات صحفية إن هذه الكمية من ضمن كميات ستأتى تباعاً من مصنع الجودة بمدينة سلوق بعد استكمال الإجراءات المالية الخاصة بها وإن المخزون الحالى سيغطى احتياجات المواطن بمدينة البيضاء وشحات وضواحيهن حتى 31 مارس المقبل.

كما أفاد عبد المولى الفاخرى مندوب مصنع الجودة لصناعة الدقيق بأن المصنع على استعداد تام لتوفير سلعة الدقيق لكافة المدن الليبية وإن إدارة المصنع تبذل قصار جهدها من أجل حل الأزمة الحالية التى بدأت بالانفراج.

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مصر 365

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