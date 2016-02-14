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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يسحب رخصة سائق لسيره عكس الاتجاه

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يسحب رخصة سائق لسيره عكس الاتجاه بالصور.. محافظ الإسماعيلية يسحب رخصة سائق لسيره عكس الاتجاه
استوقف اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، سيارة نقل ثقيل كانت تسير عكس الاتجاه بالطريق السريع القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، أمام قرية أبوخليفة والتى تصادف أن تقابلت مع سيارة المحافظ وجها لوجه وهو فى طريق العودة من القنطرة، ما استرعى انتباه المحافظ لخطورة الأمر.

وأمر المحافظ باستيقاف قائد السيارة والتى تحمل رقم ط.ص.م 7265 وسحب الرخص وإحالته الى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية معه، ورغما أن السائق أوضح للمحافظ أن يعمل فى إحدى المشروعات التابعة للمحافظة إلا أن المحافظ عنفه بشدة، مؤكدا له على أن ما ارتكبه يعد خطأ فادحا يهدد أرواح المواطنين على الطريق ويعرضه لحادث لا يحمد عقباه وأنه لابد من الالتزام من الجميع باحترام آداب وقواعد المرور خاصة على الطرق السريعة للحد من الطرق واحترام القانون.

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أثناء ايقافه لسائق اللوري (1)

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أثناء ايقافه لسائق اللوري (2)

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أثناء ايقافه لسائق اللوري (3)
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مصر 365

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