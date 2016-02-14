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وزير الصحة ومحافظ جنوب سيناء يغادران مطار شرم الشيخ بعد جولة تفقدية

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وزير الصحة ومحافظ جنوب سيناء يغادران مطار شرم الشيخ بعد جولة تفقدية وزير الصحة ومحافظ جنوب سيناء يغادران مطار شرم الشيخ بعد جولة تفقدية
غادر الدكتور أحمد عماد عرفة وزير الصحة والسكان واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق لهم مطار شرم الشيخ بعد جولة تفقدية، للاطمئنان على الحالة الصحية ومدى الاستعداد الطبى لمؤتمر "أفريقيا بيتنا".

كان وزير الصحة والوفد المرافق زار مدينة شرم الشيخ اليوم للوقوف على آخر الاستعدادات الطبية ومدى جاهزية مرفق الاسعاف والحجر الصحى ومستشفى شرم الشيخ الدولى.

وخلال الجولة أثنى الوزير على طاقم التمريض بمستشفى شرم الشيخ الدولى والعاملين بالمستشفى وأطباء قسم العناية المركزة وقام بمنحهم مكافأة شهر نظير جهودهم وإشادة المرضى وأولياء امورهم بالعناية الفائقة والجهد المبذول من إدارة المستشفى.

كما أشاد الوزير بكفاءة الاسعاف ومرفق الاسعاف بشرم الشيخ وهيئة الإسعاف المصرية، وقال: إن الاسعاف المصرى يتفوق على الإسعاف الدولى وشهادة دول العالم خصوصا فى حادث الطائرة الروسية. كما أمر الوزير بسرعة إنشاء وحدة لعلاج مرضى القلب بمستشفى شرم الدولى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
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