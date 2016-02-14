"اتيكيت" الهدايا في "يوم الحب"

لا يوفر الـ"اتكيت" العشاق في "يوم الحب"، خصوصاً في مجال تقديم الهدايا.

كانت دراسة صادرة عن جامعة "أريزونا" أفادت أن معدلات الانفصال بين المُحبين تزداد من 5 إلى 6 أضعاف عن مثيلاتها في باقي أوقات العام قبل "يوم الحب" بأسبوع أو بعد 14 فبراير/شباط بأسبوع!

للتحلي بالإبداع والـ"اتيكيت" في "يوم الحب"، في ما يأتي نصائح عن إخفافات "يوم الحب" من شركة "هلبينغ" helpling.ae:

- شراء هدية متواضعة في اللحظة الأخيرة: أظهرت دراسة أن غالبية المُحبين لا تمانع في أن ينسى الشريك شراء هدية في "يوم الحب"، في حين أن ذلك الأمر يُمثل لـ15% من المحبين الآخرين انتهاء العلاقة! وبالنسبة للذكور، يتعين توخي الحذر والحيطة، حيث أظهر استطلاع آخر للرأي أن نسبة 20% من الإناث تعتقد أن شراء باقة زهور في اللحظة الأخيرة من محطة الوقود هي الهدية الأسوأ التي يمكن أن تحصل عليها، وتليها قطعة مجوهرات متواضعة أو دبدوب كبير.

- شراء البطاقة غير المناسبة لـ"يوم الحب": تُرسل حوالي 190 مليون بطاقة حب سنوياً احتفالاً بهذه المناسبة، إذ تعدّ البطاقات الأكثر شيوعاً للتعبير عن الحب. علماً أن هناك البطاقات الجيدة والرديئة. في هذا الإطار، يمكن استخدام تطبيق Justwink أو Red Stamps لإنشاء بطاقات ذات محتوى إبداعي.

- منزل غير نظيف: أظهرت نتائج الاستبيان الذي تم إجراؤه على عدد من الأزواج المنفصلين أن نسبة 30% منهم أرجعت فشل وانتهاء حياتها الزوجية لأمور تتعلق ببيئة المنزل. كما أظهر الاستبيان الذي أجراه موقع eHarmony أن الأعمال المنزلية تأتي ضمن الأسباب التسعة الأبرز لوقوع شجار بين الأزواج. لذا، لا بد من تنظيف المنزل، خصوصاً في هذا اليوم.