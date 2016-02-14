«هاني شاكر» يشيد بـ«راديو النيل» أثناء الاحتفالية الخاصة به

كتبت- انجي لطفي

قدم ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل مذكرة الإهداء الخاصة بإنتاج شركة هاي كواليتي لراديو النيل مدة سنتين تقديرا للدور المهم الذي لعبته إذاعات راديو النيل منذ تولي ماهر عبد العزيز رئاسة الشركة مايو الماضي، جاء ذلك علي هامش احتفالية شركة راديو النيل بالتعاون مع شركة هاي كواليتي اثر اهداء الاخيره لإنتاجها الفني مدة سنتين لراديو النيل وفي حضور طارق عبدالله رئيس مجلس إدارة هاي كواليتي

> وتبادل ماهر عبد العزيز وطارق عبدالله الهدايا التذكارية بهذه المناسبه وتبادل خالد فتوح رئيس إذاعة شعبي اف ام الهدايا التذكارية مع حسين عثمان المدير العام للشركة وذلك في حضور رؤساء الإذاعات احمد سمير رئيس اذاعه نغم ووسام وجدي رئيس ميجا وعايده رئيس هيتس اف ام .. وأثناء الاحتفالية تحدث الفنان هاني شاكر مع ماهر عبد العزيز وأبدي اعجابه واحترامه لإذاعات راديو النيل واثني علي ماتقدمه تلك الإذاعات من برامج وأغنيات تحترم وتقدر الذوق العام وتمني لماهر عبد العزيز النجاح والتقدم ومرحبًا باي تعاون بين الشركة ونقابة المهن الموسيقية.