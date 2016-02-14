السيسى لـ"الأطلنطى الأمريكى": علاقاتنا بأمريكا تقوم على الاحترام المتبادل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وفداً من المجلس الأطلنطى الأمريكى يضم مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وستيفن هادلى مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق، وفرانسيس ريتشاردونى سفير الولايات المتحدة الأسبق بالقاهرة، إلى جانب عدد من الباحثين بالمجلس الأطلنطى، الذى يعد أحد مراكز الأبحاث السياسية الأمريكية المؤثرة، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على أن التحديات الراهنة تُحتم على مصر والولايات المتحدة الدفع بعلاقاتها الاستراتيجية إلى آفاق أوسع بما ينعكس بالإيجاب ليس على البلدين الصديقين فحسب، وإنما أيضا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس السيسى، إلى متانة العلاقات المصرية الأمريكية الممتدة عبر عقود، والتى تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون المثمر فى العديد من المجالات.

كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز الإطار المؤسسى للتعاون الثنائى ومواصلة الحوار الاستراتيجى بين البلدين بما يساهم فى زيادة التنسيق القائم فى مواجهة التحديات المشتركة.

- انتهاء لقاء السيسى بـ"مادلين أولبرايت" و" ستيفن هادلى" بقصر الرئاسة