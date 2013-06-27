ياسمين تجري عملية لعينيها قبل استعدادات الزواج

بعد مشاركتها كضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل البوليسيّ التشويقيّ "غالب درويش" إلى جانب بطله الممثل التركيّ أنجين جونايدن، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكيّ "مونك"، شوهدت الممثلة التركية نورجول يشلشاي الشهيرة بياسمين وهي تخرج من أحد المقاهي بمزاج مرح شجّع أحد الصحافيين على محاولة التأكّد من إجرائها عمليّة تجميل لإزالة الجيوب الدهنيّة من تحت عينيها، فأكّدت له بثقة صحّة إجرائها هذه العملية، واضطرارها في الوقت الحالي لوضع نظارات شمسيّة حتى تعود عيناها إلى وضعهما الطبيعيّ.

وفي وقت سابق، شوهدت نورجول مع حبيبها المخرج السينمائيّ تولجا كاراشيليك يستمتعان معاً، برفقة نجلها الوحيد عثمان الذي أنجبته عام 2005 من زواجها الأول من الممثل جيم أوزار، وعثمان مشغول بقراءة إحدى مجلات الأطفال الفكاهية التي اشتراها له "تولجا"، في محاولة من الأخير لكسب ودّ عثمان، نظراً إلى جديّة علاقته العاطفيّة بنورجول التي قد تتوّج قريباً بالزواج، خصوصاً أنّ زوجها السابق "جيم" لا يُمانع في تقرّب "تولجا" من ابنه، ويجده إنساناً مثقّفاً وفنّاناً مبدعاً.