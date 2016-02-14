«ترامب»: نحن من دمر الشرق الأوسط

حمل المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية مسؤولة الفوضى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المرشح الجمهوري، خلال مناظرة مع منافسه من الحزب، جيب بوش، أن الولايات المتحدة انفقت على غزو العراق 2 تريليون دولار، وفقدت آلاف الأرواح.

ولفت إلى أن غزو الولايات المتحدة للعراق خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” قائلا “كلنا يمكن أن نرتكب أخطاء، ولكن هذا الخطأ كان مختلفا، كان يجب علينا أن لا نذهب إلى العراق، نحن من دمر الشرق الأوسط”.

واتهم ترامب الرئيس الأمريكي السابق، بالكذب “لقد كذبوا علينا. قالوا إن هناك أسلحة دمار شامل، ولكن لم تكن هناك أي أسلحة، وكانوا يعرفون ذلك جيدا”.