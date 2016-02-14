إخماد حريق نشب فى مدخنة مطعم بمدينة 6 أكتوبر

نشب حريق فى مدخنة مطعم بالحى الخامس بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مدخنة أحد المطاعم بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

تمت محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، ومنع وصولها لباقى الطوابق السكنية لمنع وصول النيران إليها لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم إخماد الحريق.