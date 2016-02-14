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العثور على جثة فتاة فى الـ17 من عمرها بالعياط

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العثور على جثة فتاة فى الـ17 من عمرها بالعياط العثور على جثة فتاة فى الـ17 من عمرها بالعياط
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة فتاة فى الـ17 من عمرها بإحدى قرى مركز العياط، وانتقل على الفور فريق من النيابة لمناظرة جثة الضحية والوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الفتاة من إحدى قرى مركز العياط، وأنها لقت مصرعها فى ظروف غامضة، وتم إخفاء جثتها فى منطقة نائية، وترجح التحريات أن وراء الحادث "قضية شرف".

من جانبها انتقل فريق من نيابة العياط إلى محل الواقعة لمناظرة جثة الفتاة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وأصدرت قراراً بدفنها وتشريحها وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.
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